Ляйсан Утяшева – яркая личность, которая сумела найти баланс между карьерой и семейной жизнью. Ее энергия и амбиции вдохновляют, но за этим стоит немало усилий и самодисциплины.

Ляйсан Утяшева – яркая личность, которая сумела найти баланс между карьерой и семейной жизнью. Ее энергия и амбиции вдохновляют, но за этим стоит немало усилий и самодисциплины.В свежем интервью она приоткрыла завесу тайны над источником своей энергии и рассказала о ценности семьи в своей жизни. Состоявшаяся спортсменка Ляйсан могла бы выбрать путь легкой славы, став популярной блогершей или светской львицей.Однако стремление к самореализации и привычка работать на пределе своих возможностей привели к созданию уникального хореографического шоу, в котором она не только танцует, но и играет, живет. Секрет ее успеха – в умении добиваться целей; этот навык она освоила еще в детстве.Когда речь зашла о работе и семье, Ляйсан подчеркнула важность соблюдения правил. Например, она никогда не работает в новогоднюю ночь и дни рождения своих детей. Подготовка к праздникам — это целый ритуал, который Утяшева с удовольствием разделяет с детьми. Это не просто традиция, а возможность создать незабываемые воспоминания для всей семьи.Ляйсан также отметила, что в ее жизни есть неприкосновенные вещи: выходные дни полностью посвящены детям. Она отключает телефон и уделяет внимание семье. Такой подход помогает поддерживать гармонию в жизни и не забывать о том, что самое важное — это близкие люди.Она ценит поддержку коллег и руководства, которые понимают ее приоритеты. Это позволяет ей быть не только успешной профессионалкой, но и заботливой матерью.