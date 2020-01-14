Заслуженный тренер России по биатлону Сергей Богданов ушел из жизни в возрасте 70 лет. Трагическую новость сообщает телеканал со ссылкой на пресс-службу Федерации лыжных гонок Карелии. ..

Заслуженный тренер России по биатлону Сергей Богданов ушел из жизни в возрасте 70 лет. Трагическую новость сообщает телеканал "" со ссылкой на пресс-службу Федерации лыжных гонок Карелии. Причина смерти не называется.Сергей Богданов окончил Красноярский государственный педагогический университет. С 1973 года он работал тренером по биатлону. Среди его учеников – глава СБР Владимир Драчев,чемпион всемирной УниверсиадыВиталий Чернышев и чемпион мира Петр Милорадов, передает