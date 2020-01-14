Оперативные сотрудники изъяли у фигуранта коноплю и марихуану.

Следственным отделом ОМВД России по Петушинскому району возбуждено уголовное дело в отношении 34-летнего местного жителя. Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное хранение наркотических средств).Фигурант был задержан полицейскими осенью прошлого года в ходе проведения оперативных мероприятий на территории Костерево.В теплице, расположенной на приусадебном участке подозреваемого, оперативники обнаружили 9 кустов конопли, а в хозяйственной постройке - готовую к употреблению марихуану, общей массой почти 1800 граммов.Подозреваемый пояснил, что хранил наркотические средства для личного потребления.В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Сотрудники полиции проводят проверку на причастность фигуранта к аналогичным эпизодам преступной деятельности.