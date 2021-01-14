Конгресс США задумался над импичментом главе Белого дома после того, как он призвал своих сторонников пройти маршем к американскому Капитолию. Ситуация вышла из-под его контроля: протестующие штурмовали здание, в результате чего погибли несколько человек.

Конгресс США задумался над импичментом главе Белого дома после того, как он призвал своих сторонников пройти маршем к американскому Капитолию. Ситуация вышла из-под его контроля: протестующие штурмовали здание, в результате чего погибли несколько человек.Вскоре после этого палата представителей большинством голосов проголосовала за импичмент. В пользу этого решения высказались даже несколько членов Республиканской партии, к которой принадлежит сам президент США Дональд Трамп. Таким образом Трамп стал первым в истории главой государства, которому нижняя палата дважды выносила импичмент. В предыдущий раз конгресс хотел принудительно отправить его в отставку летом 2019 года, когда в СМИ появилась информация о давлении главы Белого дома на президента Украины Владимира Зеленского.Однако для вынесение импичмента нужно одобрение и верхней палаты американского парламента – сената. И на этой стадии у противников 74-летнего политика возникли проблемы. Лидер фракции республиканцев в сенате Митч Макконнелл искусно защитил сопартийца, заявив, что даже при начале рассмотрения вопроса сенаторы не успеют завершить процедуру прежде чем Трамп досидит до окончания своего срока. Он обратил внимание, что прежде на это уходило от 21 до 83 дней, передаёт телеканал "".Но Макконнелл дал понять, что проблема не только в этом. Он выразил сомнение в том, что рассмотрение пройдёт честно и серьёзно, в связи с чем призвал депутатов сконцентрироваться на передачи власти новому президенту США – Джо Байдену.