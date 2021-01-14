Время пандемии обострило проблемы, которые коснулись людей старше шестидесяти пяти лет, маломобильных граждан и всех, кому в это нелёгкое время потребовалась помощь. На их вопросы ответила Любовь Кукушкина.

Время пандемии обострило социальные проблемы, которые коснулись людей старше шестидесяти пяти лет, маломобильных граждан и всех, кому в это нелёгкое время потребовалась помощь. Какие новые проекты Департамента соцзащиты населения Владимирской области вошли в жизнь горожан? И как работает служба персональных помощников? В интервью на эти вопросы ответила директор департамента соцзащиты - Любовь Кукушкина.