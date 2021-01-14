Житель Владимира никак не может добиться положенной по закону страховой выплаты. Рауф Гаджиев уверен, его деньги присвоила юридическая компания. Спор ценой почти в полмиллиона рублей

Житель Владимира никак не может добиться положенной по закону страховой выплаты. Рауф Гаджиев уверен, его деньги присвоила юридическая компания. Спор ценой почти в полмиллиона рублей начался в декабре 2019 года. Тогда в почтовый ящик мужчине положили такую записку. По указанному телефону девушка, представившаяся сотрудником юридической компании, сообщила, что Гаджиев может получить деньги по страховке за