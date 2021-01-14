Житель Владимира никак не может добиться положенной по закону страховой выплаты. Рауф Гаджиев уверен, его деньги присвоила юридическая компания. Спор ценой почти в полмиллиона рублей
<a href="https://33live.ru/novosti/14-01-2021-spor-cenoj-v-polmilliona-zhitel-vladimira-dobivaetsya-straxovoj-vyplaty.html" target="_blank">Спор ценой в полмиллиона. Житель Владимира добивается страховой выплаты</a> - Житель Владимира никак не может добиться положенной по закону страховой выплаты. Рауф Гаджиев уверен, его деньги присвоила юридическая компания. Спор ценой почти в полмиллиона рублей
[url=https://33live.ru/novosti/14-01-2021-spor-cenoj-v-polmilliona-zhitel-vladimira-dobivaetsya-straxovoj-vyplaty.html]Спор ценой в полмиллиона. Житель Владимира добивается страховой выплаты[/url] - Житель Владимира никак не может добиться положенной по закону страховой выплаты. Рауф Гаджиев уверен, его деньги присвоила юридическая компания. Спор ценой почти в полмиллиона рублей