Во время прогулки пятилетняя девочка сломала предплечье.

Фрунзенский районный суд Владимира вынес вердикт по иску родителей воспитанницы детского сада №19 посёлка Красногвардейский Суздальского района.В ходе рассмотрения дела выяснилось, что во время прогулки девочку толкнул один из одногруппников. В результате падения она сломала левое предплечье.Мама с папой подали на воспитателей в суд. При изучении обстоятельств произошедшего представитель учреждения пояснила, что травму стоит расценивать как несчастный случай.«В детском саду составили соответствующий акт, провели служебное расследование. Было установлено, что воспитательница позвала фельдшера оказать ребёнку первую помощь. Затем приехала «скорая», а педагог отправилась вместе с девочкой в больницу», - отмечает пресс-служба суда.Однако прокуратура встала на сторону семьи, но размер компенсации оставила на усмотрение правосудия. В итоге детский сад выплатит моральный вред в размере 50 000 рублей. Родители получат ещё по 5000. Решение вступило в законную силу.