В 2020 году в рамках инвестиционного проекта «Ростелеком» подключил к сети GPON 68 населенных пунктов Владимирской области. Интернет на скорости до 300 Мбит/с и современные цифровые сервисы стали

В 2020 году в рамках инвестиционного проекта «Ростелеком» подключил к сети GPON 68 населенных пунктов Владимирской области. Интернет на скорости до 300 Мбит/с и современные цифровые сервисы стали доступны жителям порядка 30 тысяч домохозяйств во всех 16 районах региона. Для этого специалисты компании построили почти 500 километров волоконно-оптических линий связи. Павел Шатохин, директор филиала ПАО