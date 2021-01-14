Штрафы за езду без техосмотра в размере двух тысяч рублей вступят в силу только с 1 марта 2022 года.

Штрафы за езду без техосмотра в размере двух тысяч рублей вступят в силу только с 1 марта 2022 года. Нарушения планируют фиксировать с помощью дорожных камер, сверяя регистрационный номер автомобиля с базой техосмотра.И если пока за "левый" техосмотр штрафовать и не будут, для недобросовестных автовладельцев такая хитрость может обернуться серьёзными финансовыми потерями. Страховые компании получат дополнительный повод для предъявления регрессного требования к водителю, в частности за не своевременно пройденный ТО. Это следует из поправок в законе об ОСАГО, которые вступают в силу с 1 марта 2021 года. То есть страховщики смогут взыскать с участника ДТП полный размер издержек потерпевшему лицу. И он заплатит за ремонт чужого авто из своего кармана.И ещё одна поправка - с нового года машины нельзя парковать в определенных местах двора у многоэтажного дома, перекрывая место вывода патрубков для пожарной техники или если автомобиль стоит на крышке колодца пожарного гидранта. Введены штрафные санкции. Процедура уже действует.