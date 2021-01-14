Стеклоочиститель, который продаётся в стихийных точках продаж, содержит метанол и не соответствует заявленным свойствам.

Во Владимире активисты проекта «Народный контроль» оценили качество 12 видов незамерзайки. По мнению проверяющих, надёжность стеклоомывающей жидкости во время пришедших в область заморозков приобретает особенную актуальность.Итак, в ночь с 12 на 13 января, когда за окном было порядка -20 градусов, прошли контрольные испытания закупленных образцов.«Ойлрайт», «Альфа» и «Ваш выбор» с заявленными характеристиками до -10 градусов ожидаемо замёрзли. «Глобус», который устойчив к холодам до -15, начал густеть. А вот его коллега по температурной категории - «Каждый день» - оказался более устойчив к морозу. При этом «Альфа», «Ваш выбор», «Глобус», «Авто Экспресс», «Чисто-Плюс», «Баббл гам» и «Фин типпа», которые согласно этикетке должны выдерживать заморозки до -20, показали себя хорошо. Их консистенция не изменилась.Представители «Народного контроля» отметили, что в магазинах и ТЦ продаётся незамерзайка более высокого качества.Ранее активисты в лабораторных условиях проверяли товар, который продаётся в стихийных точках, на трассах и так далее.«Свойства таких жидкостей не соответствовали заявленным, объём ёмкостей был меньше, а в составе эксперты обнаружили метанол, запрещённый для производства стеклоомывателей», - уточнили они.