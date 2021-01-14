Подозреваемый, не имея разрешительных документов, совершил отстрел лося.

В конце декабря 2020 года в дежурную часть ОМВД России по Вязниковскому району обратился представитель одного из охотничьих хозяйств, сообщивший, что обнаружил в лесном массиве тушу лося.Прибывшей на место происшествия следственно-оперативной группе заявитель пояснил, что, по его предположениям, животное было убито а, судя по данным с расположенной недалеко фотоловушки, в указанном месте некоторое время назад находился автомобиль.Полицейские, получив информацию, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которого была установлена марка автомобиля, попавшего в фотоловушку, а затем – личность водителя.Подозреваемый в незаконной охоте, житель Гороховецкого района, 1991 г.р., был задержан сотрудниками полиции при содействии работников охотхозяйства.Мужчина в содеянном сознался, пояснив, что не имеет разрешения на отстрел, и, убив лося, скрылся с места, чтобы спрятать ружье, а затем вернуться за тушей.В результате противоправных действия Государственной инспекции по охране и использованию животного мира был причинен ущерб на сумму 80 000 рублей.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота».