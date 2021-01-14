Мораторий на штрафы был антикризисной мерой.

Мораторий на штрафы был антикризисной мерой.Правительство решило не продлевать его действие, так как это бы грозило риском появления дополнительных обманутых дольщиков, сообщаетНапомним, что мера поддержки, согласно которой с 3 апреля 2020 года до 1 января 2021 года застройщику не начисляется неустойка за перенос сроков ввода в эксплуатацию жилья, должна была поддержать компании на фоне ограничений из-за пандемии коронавируса. Также в этот период многоквартирные дома не включались в реестр проблемных объектов.Согласно законодательству, дольщики могут рассчитывать на компенсацию, если застройщик с задержкой передал квартиру по акту приема-передачи или передаточному акту. Срок, в который застройщик обязан передать квартиры, указывается в договоре долевого участия