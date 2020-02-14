14.02.2020

2020-02-14 16:45:15

Полковая разведка воевала за линией фронта

Как брали языков и уходили от фашисткой погони. Как шли в наступление и за какие проступки разведчиков мог ждать военный трибунал. Обо всём этом и о многом другом можно узнать из новой книги петушинского краеведа, кандидата исторических наук Владимира Алексеева.

Главный герои повествования - его тесть Георгий Шубин, командир взвода пешей разведки, и его сослуживцы- разведчики. Тот самый Шубин, который в послевоенные годы возглавил легендарную зообазу Госкино в селе Леоново Петушинского района. Там , в Леоново, в 1973 году Шубин умер и был похоронен. И только после смерти тестя , который как большинство фронтовиков не любил говорить о войне, Владимир Алексеев начал исследовать эту тему, искать разведчиков или их могилы, архивные документы, фотографии и письма. Так и родилась сначала небольшая книга "Вершина Шубина", а спустя время - эта, новая книга "Полковая разведка, война за линией фронта".

- В мирное время считается, что убийство- это преступление. На войне всё переворачивается. Ты хочешь быть героем, ты должен убивать! Это было тяжело. Я читал восоминания, где люди писали: в первые месяцы войны мы страдали от того, что ещё не научились ненавидеть. Так же было и у разведчиков. Один разведчик писал, что однажды они подкараулили в избе двух немцев. Те выходят с курицей, а на них уже разведчики наставили автоматы. И он пишет, такие же как мы 19-летние мальчишки, веснушки на лице... А я должен их убить. Поэтому, когда мы говорим о героях, надо помнить, что герои по меркам войны. Даже , мне кажется, само нахождение на войне- уже героизм, потому что ты видишь столько горя, столько несправедливости. Не убил - плохо, убил - хорошо. Некоторые писали, знали бы вы, какие сны снятся разведчикам! Одно дело - убивать издалека, когда даже не видишь лица. И другое дело - подползти ночью, чтоб взять языка, и ножом перерезать горло человеку.

- Такой стереотип существует, что у разведчиков такая работа - куда-то проникнуть, зарисовать схемы и назад. Ну, языка взять. Т.е. они тоже воевали наравне с остальными?

- Конечно. Когда было время наступления, тут все шли вперёд. И, какой бы ты не был умелый разведчик, ты мог погибнуть от снаряда или пули. А когда линия фронта не двигалась, и все как бы отдыхали, тогда разведчики работали. Пройти через линию фронта и взять языка, взять карты. У наших карт было мало, а у немцев были хорошие. Представьте, как это зимой, когда на снегу след остаётся. Разведчики порой лежали по полдня, ждали подходящего момента. Очень было тяжело. Но за 6 месяцев, что я проследил, у разведчиков никто не погиб. Это большое умение!

Хотя был такой случай печальный. Однажды они пошли в тыл немцев отдать рации партизанам. А когда выходили, попали на наших. Те говорят, вы дезертиры, вы шпионы. Документов то у разведчиков нет! Ни погонов, ничего. Ребята, мы свои, мы разведчики! Нет, вы предатели. Их разули и заперли в сарае, сказали, что утром расстреляют. И Шубин изо всех сил просил часового, друг, сбегай позвони в такую-то часть и скажи, что Шубина арестовали. За час до расстрела приехал их командир и их выпустили.

- Караульный ведь нарушил устав, он не должен был никуда бегать!

- Да, таких моментов было много. Начальство требовало, чтобы если пошли за языком, вернулись с языком. А бывает, что не получается. Вы мерзавцы, трусы, небось всю ночь сидели в кустах! За это могли и расстрелять. И были случаи, когда они брали двух языков. Одного сдавали по плану, а другого держали у себя в землянке и кормили. Солдаты свои заходят, а в землянке сидит немец в форме и есть тушёнку. Как это?! А это если завтра нас пошлют и мы не возьмём языка, мы сдадим этого. Вот это героизм или нет? Ты ходишь всё время по какому-то лезвию. Война - это страшно.

Ольга Слободнюк "Радио России - Владимир"