14.02.2020

2020-02-14 19:30:03

Во Владимире вспоминают подвиг воинов-интернационалистов

Сегодня во Владимире почтили память воинов, павших в локальных конфликтах в рядах вооружённых сил России. На Октябрьском проспекте возле скульптуры "Скорбящие ангелы" собрались ветераны Афганской войны. Своими воспоминаниями о тех страшных событиях с "Вестями" поделился Константин Оскордин, подполковник ВВС в запасе, участник военных действий.

У мемориала "Скорбящие ангелы" - ветераны войны, матери и вдовы погибших, представители общественных организаций. Это уже 31-ая годовщина вывода войск из Афганистана. Из Владимирской области в Афган отправилось три тысячи наших земляков, 78 человек погибли, больше сотни стали инвалидами.

Для Константина Оскордина, подполковника ВВС в отставке, афганская война началась 11 декабря 79-го. Причём неожиданно, его вертолётный полк был поднят по тревоге без объяснения конкретной задачи.

- 3 часа ночи 11 декабря 79 года - на аэродром 30 км от Ташкента - наверное что-то там с китайцами неладно. Садимся - на встречу нам такой же полк с Джамбула.

И лишь спустя несколько дней стало понятно - началась война. Константин Алексеевич командовал вертолётной эскадрильей в 24 экипажа. Задачи были разными - воздушная разведка, сопровождение колонн, доставка необходимых грузов и высадка десанта. Верный боевой товарищ - вертолёт МИ-8 справлялся с любой из них. Константин Оскордин до сих пор считает его самой удачной моделью. Но были и недостатки

- Классика вертолётостроения, но оказалось, что 4 блока УБ16 и 64 ракеты - вот и всё вооружение, то есть был предназначен для высадки десанта и огневой поддержки. Когда прикрывали колонны - боезапаса было мало.

Хромала и бронезащита - ощущение, что сидишь в стеклянной банке, признаётся командир эскадрильи. Но благодаря грамотному командованию, каждую задачу выполняли успешно, и ни один из подчинённых Оскордина не погиб. Как подтверждение - многочисленные медали и орден красной звезды.

- Всегда нужно трезво оценивать обстановку научить лётчика, сломя голову, я говорю, прежде чем засунуть куда-то голову, подумай как её оттуда вытащить.

В Афганистане Константин Оскордин совершил 400 боевых вылетов и это только официально. Радостную новость о выводе войск Константин Алексеевич встретил уже среди снегов, на Кольском полуострове. И это действительно был праздник для всех советских людей в каждом уголке мира.

- Что мы там оставили, за те средства, что мы потратили на эту войну можно было выстроить великую китайскую стену вдоль границ. Незачем было губить там людей.

Оценки Афганской войны спорны и порою полярны. Но наши земляки уверены: там, в Афгане, они просто выполняли свой долг.

Дмитрий Горкин, Александр Чернышев

«Вести-Владимир»

