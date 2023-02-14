10 тысяч жителей Владимирской области приняли участие в гонке Лыжня России.
Регион присоединился...
10 тысяч жителей Владимирской области приняли участие в гонке "Лыжня России".
Регион присоединился к самой массовой зимней гонке "Лыжня России". И пошёл на рекорд. Сколько человек вышли на лыжню? За состязаниями в парке "Дружба" Владимира наблюдала Мария Платанюк.
Владимирский парк "Дружба". Старт на дистанции в 5 километров. Под номером 333 на "Лыжне России" - губернатор Александр Авдеев. На всероссийскую гонку - праздник спорта и здорового образа жизни - он вышел вместе с тысячами владимирцев. Дистанцию Александр Авдеев прошёл бок о бок с Владимиром Киселёвым, председателем Заксобрания. 5 километров за 25 минут.
Александр Авдеев, губернатор Владимирской области:
- Видно, какое количество людей занимается спортом. Если предыдущие годы сковали нас ковидными проблемами, то в этом году все как будто соскучились по массовому забегу. И от мала до велика. От двух лет до 90. На лыжне были все.
Владимир Киселёв, председатель Законодательного Собрания Владимирской области:
- Дорогу молодым давали. Но молодые нас не сильно спрашивали, обгоняли. Ну мы были вынуждены им давать дорогу. Как иначе. Молодежь - наше будущее. Молодежь - это скорость.
Отличный результат показала и сопредседатель регионального отделения Народного Фронта Наталья Палаткина.
Наталья Палаткина, сопредседатель регионального отделения Общероссийского Народного Фронта:
- Я шла вместе с Александром Александровичем, Владимиром Николаевичем в общей группе. Под эгидой "Мы вместе". Я занималась лыжным спортом. Неоднократная чемпионка области. Чемпионка России была в команде сборной Владимирской области.
На "Лыжню России" выходили целыми семьями. Профессионалы лыжного спорта и любители. У Ирины Королёвой - дебют.
Ирина Королёва, участница "Лыжни России":
- Энергетика сильная, мощная. И получилось. Довольна собой!
Кто не бежал - болел с азартом. Ирина Лунина пришла с дочерьми. Пятилетняя Дарья уверена: любой должен уметь стоять на лыжах.
- Чтобы он был сильным!
Ирина Лунина, жительница г. Владимира:
- Детям показать, как стартует стар и млад. Это здорово!
Не прогуливали зимние уроки физкультуры и старшеклассники школы № 31.
- Бежали 5 километров. Очень устали. Считаю, что можно хорошо провести время отдохнуть.
Дистанций - несколько. На 1 километр, 5 и 10. На лыжне - волонтёры и активисты "Единой России", а также молодогвардейцы.
Павел Кутузов, руководитель владимирского регионального отделения "Молодой гвардии Единой России":
- Организация на высшем уровне. И нам очень хотелось бы, что парк "Дружба" был место притяжения не только на лыжах. Но и в межсезонье.
В мэрии Владимира подготовке гонки уделили особое внимание. Концерты, полевая кухня, заряжающая атмосфера. "Дружба" пошла на рекорд.
Дмитрий Наумов, глава г. Владимира:
- Реально видим около 5-6 тысяч человек. Поэтому праздник действительно удался. Люди радостные. Погода нам позволила провести именно массовые старты.
Победители и призёры получили медали, кубки, памятные призы. Дарья Пластинина - воспитанница спортшколы имени Прокуророва - стала лучшей на дистанции в 5 километров среди девушек.
Дарья Пластинина, победительница "Лыжни России":
- С 8 лет я занимаюсь этим видом спорта. Уже 6 лет. Меня туда отдала мама. И мне очень нравится.
К "Лыжне России" присоединились города и районы. На лыжи встали Александров, Камешково, Ковров, Петушки, Юрьев-Польский, Гусь-Хрустальный. "Сборная" была огромной. На лыжню в этот день вышли 10 тысяч земляков.
Мария Платанюк, Александр Чунаев. "Вести-Владимир"