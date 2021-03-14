Март самый активный месяц для посадки семян на рассаду. Так давайте делиться маленькими хитростями для большого урожая.

Март самый активный месяц для посадки семян на рассаду. Так давайте делиться маленькими хитростями для большого урожая. Идем в гости к известному во Владимире садоводу.За окном -23 , а в теплице уже цветет клубника. Ольга Вадимовна , бывший педагог- биолог , любит ставить эксперименты. Условия позволяют. Температура в ЕЕ поликарбонатной теплице на газовом отоплении и в самые сильные морозы не опускается ниже +5. Даже зимой здесь можно попробовать полезные ягоды физалиса. Оранжевые китайские фонарики- - или земляничный паслён , занесенный осенью из огорода, плодоносит до сих пор. А сейчас самое время укоренять его черенки для нового сезона.Ольга Пушкарёва, садовод-любитель:- Вот сломлю. они великолепно укореняются .и в рыхлом грунте и воде, Биологический возраст у растения большой. Оно быстро с мая месяца начнет зацветать. Все лето будет радовать урожаем.В теплице Ольги Вадимовны рассада растет уже с декабря- января. Даже картофеля. Который она выращивает своими семенами. Лучшими сортами считает среднеранние голландские сорта. Говорит оцЕните, когда придет время сбора урожая. Иностранных гостей в ее теплице,которую хозяйка называет экспериментальной площадкой, немало. Драцены, циссусы, голубые агавы, реликтовые цИкасы , скальные суккуленты прекрасно здесь зимуют. Даже цветут. Например , алое, что считается редким явлением- раз в 20 лет, и гигантский ландыш- юкка.Ольга Пушкарёва, садовод-любитель:- С удивлением обнаружила что ЮККА набирает цвет. я не знаю будет ли гигантский цветок. Но условия подходящие. Как потеплеет вынесем его на улицу.Цветочные композиции - любимое увлечение опытного агронома. И здесь есть, в чем проявить фантазию в новом садовом сезоне. Миниатюрные Эхеверии- каменные розы украсят любой интерьер..Ольга Пушкарёва, садовод-любитель:- Вот эту конструкцию мы можем даже использовать для вертикального озеленения. На гвоздики можно повесить. Они не требовательны к влаге. И не боятся пересушивания.А пробовали ли вы украсить летние кашпо знакомыми с советских времен традесканциями? Аспарагусы, хлорофитумы, камнеломки, хедеры- прекрасная альтернатива традиционной петунии.Ольга Пушкарёва, садовод-любитель:- Эту композицию мы позднее дополним каким-то цветущим растением. Той же петунией. лобелией, алиссиумом и у нас будет просто сказочная композиция.Экспериментирует Ольга Вадимовна каждый год. Есть у нее и свой взгляд на столь популярную сегодня микрозелень. Только ее она выращивает без химикатов и гербицидов. И вместо минваты предлагает в качестве субстрата использовать обработанный владимирский мох.Ольга Пушкарёва, садовод-любитель:- Выращивать эту микрозелень на минвате меня не устраивает. Это чистое стековолокно. Не из какого камня ее не получают - не верьте. И я считаю что эта продукция не может считаться органической.Если нет теплицы- зелень можно вырастить на подоконнике. Например, поместить в грунт хвостики моркови. Свежая ботва считается целебнее даже самих "корешков". В дело пойдет и главный садовый сорняк- одуванчик.Ольга Пушкарёва, садовод-любитель:- Вся Европа- Англия Италия. сейчас целые плантации заняты выращиванием одуванчика. что наш дикий одуванчик не уступает салатным сортам.Что посадить в новом сезоне? Из результатов своего прошлогоднего опыта агроном предлагает обратить внимание на культуры, которые возможно многим и незнакомы. Среди них- перец Рамиро, капуста Мегатон, лук банановый шалот , итальянская плосколистная петрушка , вьющийся малабарский шпинат, китайские огурцы и полезный чудо-овощ БАмия.Ольга Пушкарёва, садовод-любитель:- Вкусное рагу..кто в Турции был. Знает там рагу из бамии подают и необыкновенно красивое цветение.Не забудьте посадить этой весной и шалфей, советует Ольга Пушкарева. Из него можно приготовить нечто неожиданное.Ольга Пушкарёва, садовод-любитель:- Бросьте на секунду на оливковое масло. Будет у вас чипс с необыкновенным вкусом и украшение любого блюдаВ своих посадках Ольга Вадимовна никогда не использует торф - не доверяет, а только перегной и древесную золу. Рекомендует не бояться перепада температур, главное для рассады- УДЛИНИТЬ СВЕТОВОЙ день. До 12 часов. А еще не стоит покупать гибридные, необоснованно дорогие семена. Дачный сезон еще впереди, а эксперименты продолжаются. Их результатами Ольга Вадимовна готова поделиться напрямую- на своём ютьюб канале. Надеемся, что полезные советы вы тоже сможете применить на практике. А еслиу вас есть свои хитрости исекреты, делитесь с нами вкомментариях на нашем сайте, соцсетях.Татьяна Воронцова. Илья Хлудов. Вести- Владимир.