На производственных площадках компании «Аквариус» в Твери и Шуе началось серийное производство отечественных КПК в формфакторе смартфона, работающих под управлением мобильной

На производственных площадках компании «Аквариус» в Твери и Шуе началось серийное производство отечественных КПК в формфакторе смартфона, работающих под управлением мобильной операционной системы (ОС) «Аврора». К концу 2023 года производственные мощности компании позволят выпускать до 2,5 млн устройств в год, в том числе новые модели — Aquarius NS M11 и защищенный Aquarius NS M12. Объем