Во Владимирской области потратят на борьбу с борщевиком более 12 миллионов рублей. Судя по цифрам...

Во Владимирской области потратят на борьбу с борщевиком более 12 миллионов рублей.Судя по цифрам в постановлении Правительства Владимирской области больше всех страдает от ядовитого сорняка Куприяновское сельское поселение, ему достанется 3 515 тысяч рублей.А меньше всего получит на борьбу с борщевиком Сосновского Першинское СП. Среди городов региона 33 эта проблема актуальна для Киржача (49 000 рублей направят на уничтожение сорняка) и для Гороховца (21000 рублей).Фото https://www.pxfuel.com/en