Смертельное ДТП с участием двух большегрузов произошло на 266-м километре М-7 в Ковровском районе. Из-за крупной аварии вечером 13 апреля федеральная трасса в сторону Владимира оказалась

Смертельное ДТП с участием двух большегрузов произошло на 266-м километре М-7 в Ковровском районе. Из-за крупной аварии вечером 13 апреля федеральная трасса в сторону Владимира оказалась перекрыта полностью на час с лишним. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель автовоза Скания не выдержал безопасную дистанцию перед попутным самосвалом дорожных служб, который начал притормаживать и съезжать на обочину.