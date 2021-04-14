Мэр города Андрей Шохин проинспектировал дороги областного центра.

Мэр Владимира Андрей Шохин проинспектировал дороги областного центра. В частности, он побывал на участке от проспекта Ленина от площади Победы до поворота на улицу Верхняя Дуброва. Проезжую часть капитально отремонтировали весной 2020 года.Как доложил начальник УЖКХ горадминистрации Алексей Шумник, при укладке асфальтобетона применяются износостойкие материалы. Гарантия предоставляется на 4-6 лет.Нареканий указанный отрезок дорожного полотна не вызвал. В ближайшее время здесь обновят разметку.Далее чиновники отправились на Суздальский проспект.«Участки от пересечения с улицей Добросельской и напротив кинокомплекса «РусьКино» в последний раз капитально ремонтировали 10 лет назад, и асфальтобетонное покрытие нуждается в кардинальном обновлении», - пояснили в пресс-службе мэрии.К капремонту 12 дорог областной столицы приступят уже в апреле.В плане привести в порядок 11 километров автодорог площадью 196 тысяч квадратных метров:- от дома №22 до дома №52 на улице Нижняя Дуброва;- от дома №13 по улице Дзержинского до Октябрьского проспекта;- отрезок на улице Мира, от Октябрьского проспекта до улицы Горького;- улицу Красноармейская, от проспекта Строителей до улицы 9-го Января;- улицу Егорова, от Добросельской до Растопчина;- Суздальский проспект, возле дома №13;- от дома №22 до дома №45 на Октябрьском проспекте;- Судогодское шоссе, от улицы Центральной до дома №33 «А» по Судогодскому шоссе;- мост на улице Мира у поворота к ДДюТ;- «Коммунар - Заклязьменский - Уварово - Бухолово» - 3 километра и свыше 1,3 километра от трассы М-7 до Содышки,- три участка на улице Горького - от дома №96 до дома №32.Глава города подчеркнул, что ремонт находится под его личным контролем. На эти цели выделено порядка 250 млн рублей.Ранее мы сообщали, что в 2021 году во Владимире 11 новых светофоров.