В Ковровском районе 13 апреля в 18 часов на 265 километре трассы М-7 произошло смертельное ДТП. Автовоз, перевозивший легковые автомобили врезался в КамАЗ, которым управлял 46-летний ..

В Ковровском районе 13 апреля в 18 часов на 265 километре трассы М-7 произошло смертельное ДТП.Автовоз, перевозивший легковые автомобили врезался в КамАЗ, которым управлял 46-летний водитель.Как уточнили в ГИБДД по Владимирской области, 52-летний водитель автопоезда «Скания» не выбрал безопасную дистанцию до двигавшегося впереди самосвала. В результате аварии с погиб водитель автовоза. Он был госпитализирован в больницу с многочисленными переломами, где и скончался.Из-за ДТП образовалась многочасовая пробка, которая растянулась на 10 километров. Несколько дальнобойщиков вынуждены были разбить стоянку на обочине и переночевать не дожидаясь восстановления движения.