В области зарегистрированы происшествия с участием мототранспорта.

С наступлением весеннего периода на дорогах увеличивается количество участников дорожного движения, передвигающихся на мотоциклах, мопедах, скутерах. Зачастую, отсутствие навыков управления такими транспортными средствами и пренебрежительное отношение собственников к техническому состоянию двухколесного транспорта, приводят к увеличению количества дорожно-транспортных происшествий и наступлению серьезных последствий для жизни и здоровья участников дорожного движения.За последние дни на дорогах области произошло несколько дорожно-транспортных происшествий с участием мототранспортных средств. Так, 9 мая на 8 км автодороги Суздаль - Гаврилов Посад водитель скутера Ирбис – grace 1993 г.р. допустил падение на проезжей части дороги. В результате ДТП молодой человек с переломом ноги был госпитализирован.11 мая на улице Советская в городе Лакинск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла. По предварительной информации, водитель мотоцикла Ирбис-Альфа 1990 г.р. допустил столкновение с автомобилем Шевроле-Ланос под управлением водителя 1994 г.р. В результате ДТП водитель мотоцикла Ирбис-Альфа получил телесные повреждения.13 мая на Суздальском проспекте города Владимир произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств. По предварительной информации, водитель автомобиля Хендай-SМ, 23-летний житель города Владимир, при повороте налево не предоставил преимущество в движении мотоциклу АТОМ SSSP под управлением 18-летнего жителя Суздальского района, не имеющего водительского удостоверения. Молодой человек находился в мотошлеме. В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные повреждения и был госпитализирован.Каждому владельцу мототехники необходимо помнить, что управление данными транспортными средствами сопряжено с особым риском, поскольку ни мотоцикл, ни скутер не имеют средств пассивной безопасности, обладая при этом высокими скоростными характеристиками.Законодательством Российской Федерации разрешено движение по дорогам на скутерах (мопедах) с 16 лет и только после получения водительского удостоверения.В погоне за скоростью водители двухколесных транспортных средств забывают об элементарных правилах безопасности: не используют защитные средства и световозвращающие элементы на одежде и транспортных средствах.Водители мототранспорта, как и другие участники дорожного движения, должны знать, строго соблюдать Правила дорожного движения и предпринимать все необходимые меры личной безопасности.