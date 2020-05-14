Последние новости на 14 мая 2020 года наглядно демонстрируют, что ситуация с коронавирусом в мире в целом и в России в частности, меняется постепенно, но неумолимо. При этом все следят за данными статистики, чтобы понимать, на каком этапе находится эпидемия.
Последние новости на 14 мая 2020 года наглядно демонстрируют, что ситуация с коронавирусом в мире в целом и в России в частности, меняется постепенно, но неумолимо. При этом все следят за данными статистики, чтобы понимать, на каком этапе находится эпидемия.
Коронавирус в России становится причиной все новых теорий заговора и слухов. В частности, все следят за статистикой смертей в столице. Аналогичные движения наблюдаются и в других странах.
Коронавирус в Москве
Заболели – 126 004
Умерли – 1 232
Выздоровели – 21 506
Коронавирус в России
Заболели – 242 430
Умерли – 2 219
Выздоровели – 48 119
Коронавирус в мире
Заболели – 4 396 409
Умерли – 295 467
Выздоровели – 1 639 459
Статистика на сегодня
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
126 004
1 232
21 506
Россия
242 430
2 219
48 119
США
1 417 398
83 980
300 299
Весь мир
4 396 409
295 467
1 639 459
Коронавирус сегодня | | |
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