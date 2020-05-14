Последние новости на 14 мая 2020 года наглядно демонстрируют, что ситуация с коронавирусом в мире в целом и в России в частности, меняется постепенно, но неумолимо. При этом все следят за данными статистики, чтобы понимать, на каком этапе находится эпидемия.

Последние новости на 14 мая 2020 года наглядно демонстрируют, что ситуация с коронавирусом в мире в целом и в России в частности, меняется постепенно, но неумолимо. При этом все следят за данными статистики, чтобы понимать, на каком этапе находится эпидемия.Коронавирус в России становится причиной все новых теорий заговора и слухов. В частности, все следят за статистикой смертей в столице. Аналогичные движения наблюдаются и в других странах.Коронавирус в МосквеЗаболели – 126 004Умерли – 1 232Выздоровели – 21 506Коронавирус в РоссииЗаболели – 242 430Умерли – 2 219Выздоровели – 48 119Коронавирус в миреЗаболели – 4 396 409Умерли – 295 467Выздоровели – 1 639 459Статистика на сегодняМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква126 0041 23221 506Россия242 4302 21948 119США1 417 39883 980300 299Весь мир4 396 409295 4671 639 459Коронавирус сегодня | | || | | | |