12 июня в 12:35 спасателям сообщили, что в реке Судогда на улице Карла Маркса, 3, нашли тело неизвестного мужчины. Место для купания там не оборудовано, рассказали в пресс-службе регионального

12 июня в 12:35 спасателям сообщили, что в реке Судогда на улице Карла Маркса, 3, нашли тело неизвестного мужчины. Место для купания там не оборудовано, рассказали в пресс-службе регионального МЧС. Погибшего из воды достали полицейские. Что случилось и при каких обстоятельствах утонул человек, сейчас выясняют. Напомним, что всего с начала 2026 года в области утонули