Ученые из Гонконга выяснили, что собаки тоже могут болеть коронавирусом COVID-19. В крови нескольких животных обнаружили антитела, которые вырабатывает иммунитет для борьбы с инфекцией. При ..

Ученые из Гонконга выяснили, что собаки тоже могут болеть коронавирусом COVID-19. В крови нескольких животных обнаружили антитела, которые вырабатывает иммунитет для борьбы с инфекцией.При этом хозяевами обоих питомцев были люди, переболевшие коронавирусом. Кроме того, специалисты нашли в организме зверей живые тела вируса. Тем не менее, исследователи сомневаются, что собаки могут быть переносчиками новой инфекции. Они намерены продолжить опыты чтобы подтвердить или опровергнуть эту гипотезу.14 Май 2020 в 1:06 PDT