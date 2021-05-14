Камеры наружного наблюдения, установленные возле одного из выездов из двора на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге сняли курьезное происшествие. Выезжая на дорогу автомобиль Renault Duster сбил ..

Камеры наружного наблюдения, установленные возле одного из выездов из двора на проспекте Стачек в Санкт-Петербурге сняли курьезное происшествие. Выезжая на дорогу автомобиль Renault Duster сбил мчащихся на полном ходу на электросамокате молодых людей. То, что произошло дальше, заставило запись моментально разлететься по Сети. Автомобилист стал сдавать назад, вновь наехал на самокат и тот, переворачиваясь, запустил висевший на руле рюкзак высоко в воздух. По предварительным данным, в результате ДТП никто серьезных травм не получил.