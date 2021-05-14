37-летнего гражданина иностранного государства обвиняют в покушении на убийство. По версии следствия, обвиняемый фермер неоднократно указывал своему коллеге на некачественную работу по

37-летнего гражданина иностранного государства обвиняют в покушении на убийство. По версии следствия, обвиняемый фермер неоднократно указывал своему коллеге на некачественную работу по уходу и уборке за животными. В итоге, как считают следователи, мужчина решил убить нерадивого рабочего. С этой целью мужчина приискал дубинку и направился к коллеге, который в тот момент работал в поле на