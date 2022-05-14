Сегодня в Патриаршем саду Владимира - День открытых дверей. Станция юных натуралистов ждет в гости...

Сегодня в Патриаршем саду Владимира - День открытых дверей. Станция юных натуралистов ждет в гости всех желающих - и детей, и взрослых. Ну а мы сегодня расскажем, какие растения в саду встречают весну после подснежников? Экскурсия для садоводов от биолога, педагога Екатерины Чикаловой.-Сейчас просыпаются декоративно -лиственные растения и очень интересно.Это хосты.....смотрите какие необычные.маленькие носики... Уже сейчас можно увидеть , какой вид хосты ... Распускается листва у нее разноцветная..Очень хорошо сочетаются хосты с тюльпанами. Сейчас пора тюльпанов и разные виды этих луковичных цветут в Патриаршем саду.Но пробуждающийся весенний сад - это прежде всего ранние травы и первоцветы, говорит Екатерина Чикалова. Нежные растения словно напоминают, что земля очнулась от зимнего сна, оживляют пейзаж, радуют глаз. Вот только не все садоводы знают цену первым смелым вестникам весны. Или не умеют с ними обращаться. А между тем они не так прихотливы. Вот Бадан толстолистный. Или Бергения.Екатерина Чикалова, сотрудник "Патриаршего сада": “Изящнейшие цветки. Приятного розового цвета.. Цветут недолго . Но украшает сад весь сезон. Поскольку ..необычные листья . Называют слоновья уши. Он очень интересно смотрится в солитерной одиночной посадке и композициях”.Это растение встречается в разных уголках мира - от Китая до Якутии. Даже на скалах на высоте в 2000 метров можно найти бадан-камнеломку. Тот, что украшает и приносит пользу. Его выращивают для промышленности плантациями ,используют для обработки брезента , сетей, выделки кожи. И все благодаря огромному количеству дубильных веществ. В нём их больше, чем в иве, дубе и ели. Бадан широко используют в медицине и косметологии. Бадан - он же монгольский или алтайский чай- чрезвычайно полезен. Единственное - нельзя использовать свежие листья.Екатерина Чикалова сотрудник "Патриаршего сада" : “А еще лучше использовать листья, прошедшие естественную ферментацию... Они осенью ушли под снег. И сейчас в основании куста можно найти коричневые пожухшие листья. которые можно промыть под краном и расправятся. промываем просушиваем и завариваем как чай...”Напиток укрепит сосуды, нормализует давление, повысит иммунитет, даст организму энергию. Чай заваривают и с медуницей. Очаровательный цветок очень любим пчелами. Они берут с него первый взяток. Медуницы- настоящие модницы. Красотки меняют наряды до 4 раз за сезон- от розового к синему. Наука объясняет это явление наличием красящих веществ антоцианов, которые меняют цвет в зависимости от кислотности сока растения. При этом медуница совсем не капризна . Угодить ей может даже тень .Екатерина Чикалова сотрудник "Патриаршего сада": “Часто у цветоводов - у цветоводов- любителей, есть проблема - а что вырастить в тени? Медуница будет прекрасно себя чувствовать. И цвести. После цветения такие кустики можно поделить. А весной уход немного особенный - необходимо удалить старые листья...Прошлогодние. И удалять аккуратно- не выламывать ..пальцами. Только ножницами. Чтобы не задеть почки”.Даже пятнистая листва растения - особый шарм сада. И также отличное лекарство.Екатерина Чикалова сотрудник "Патриаршего сада": “Лечить можно отварами кожные заболевания. а еще вещества полезны для дыхательных путей...по латыне пульмонария...”Есть в Патриаршем и сказочный цветок эльфов. Так называют Аквилегию или Водосбор. В ее роду около сотни видов.Екатерина Чикалова сотрудник "Патриаршего сада": “Очень красивые кустики, аккуратные с красивой ажурной листвой, похожие на розочки . Растение не прихотливо, но вырастить не просто. Хорошо из семян. А вот делением куста сложно. Только ранней весной и с большим комом земли..”А вот Очиток видный пока особо и не виден в изобилии зелени. Только набирает силу. Его пик - настоящий цветочный карнавал наступит осенью. А к этим "овечьим ушкам" так и тянется рука погладить. Так называют Стахис-Чистец Византийский. Его эффектная сизая листва с серебристым опушением, мягкая на ощупь будет поднимать настроение. "Ушки" - прекрасное решение для бордюров. В мире насчитывают 300 видов Стахиса. Но, чтобы листья всегда были декоративными, следует соблюдать следующие условия.Екатерина Чикалова сотрудник "Патриаршего сада": “Для него подходит солнечное место. И почта не ложна быть слишком плодородной. Нужно осторожно быть с подкормкой. Чтобы чистец немного голодал . С поливом также аккуратно. Чистец любит сухую почву . Поэтому -не переливаем, но и не полной засухи быть не должно. А то он может сбросить свои красивые листики”.А вот огненный Бузульник садоводы ценят за монументальные цветы. Их великолепие можно наблюдать все лето. Растение элегантное , выносливое и спокойно переносит морозы.Екатерина Чикалова сотрудник "Патриаршего сада" : “Очень интересной формой листьев , всегда разная расцветка, и бузульник также лекарственный. Его соцветия можно заваривать как чай и смазывать проблемную кожу, например подросткам очень полезно”.В Патриаршем уже зажглись и звёзды весеннего сада-низкорослые тюльпаны. Несмотря на их скромную красоту, их полюбят и искушенные тюльпановоды. В природе встречаются и уже исчезающие дикорастущие виды, занесенные в Красную книгу. Природные тюльпаны прекрасно растут на солнце и в тени.Екатерина Чикалова сотрудник "Патриаршего сада" : “Кроме традиционных садовых гибридов в Патриаршем цветут Тюльпаны ботанические. и посмотрите это тюльпан Игрейка с необычной листвой. Отличаются неприхотливостью. Ихне обязательно выкапывать. И более ранним цветением”.Рядом с тюльпанной россыпью стоит поискать и талисман, приносящий счастье. Такие магические свойства садоводы присвоили Примуле. Согласно легенде, страж небесной обители однажды потерял ключи от рая. Упав на землю, они проросли невероятными цветами, которые в Швейцарии так и называют "ключиками".Екатерина Чикалова сотрудник "Патриаршего сада" : “Очень интересны примулы с шаровидными соцветами. Как и все должны быть увлажнены и защищены от солнечных лучей, но, тем не менее, выносят яркое солнце. Потому что почва суглинистая”.Весна многообразна и многолика. И самый главный ее подарок- пробуждение природы.Приглашайте новые растения в свой сад, не пожалеете!Татьяна Воронцова. Семен Карпов . Вести- Владимир