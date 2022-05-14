В мае Союз журналистов России призвал Правительство и федеральных законодателей принять срочные...

В мае Союз журналистов России призвал Правительство и федеральных законодателей принять срочные меры по поддержке отрасли. Какие предложения звучат от профессионального сообщества? Что нужно прописать в этом «антикризисном» плане? Об этом в эксклюзивном интервью ГТРК «Владимир» рассказал Владимир Соловьёв, председатель Союза журналистов России.По словам лидера Союза, инициативы по поддержке СМИ - важнейшая часть деятельности организации. Когда медиа столкнулись с «ковидными» вызовами, Союз понял, что отрасли грозит кризис, будут потеряны рабочие места, ряд СМИ «уйдет». И уже тогда, отмечает Владимир Соловьёв, Союз написал письмо в Правительство. Отрасль была включена в число сфер, наиболее пострадавших от кризиса. Поддержку в итоге получили свыше 30 тысяч средств массовой информации. Из огромного количества зарегистрированных СМИ (а их более 62 тысяч) «пережить» коронавирус не смогли всего 44.В условиях современных вызовов Союз отчётливо понимает, что российским журналистам необходимы дополнительные меры поддержки. Глава Союза журналистов страны Владимир Соловьёв уже подписал несколько писем, направленных заместителю председателя российского правительства Дмитрию Чернышенко, главе комитета Государственной Думы по информационной политике Александру Хинштейну. Союз предложил целый комплекс поддержки сферы медиа. В частности, это отмена проверок по многим параметрам, изменения рекламного контента и так далее.Непростая ситуация складывается сейчас в газетах. И если газетная бумага производится в России в достаточном количестве, то с типографской краской - и чёрно-белой, и цветной - уже возникли трудности. В ближайшие недели может начаться дефицит краски, отметил глава СЖР. И эти риски тоже нужно учитывать. Решение проблемы- вклад в информационную безопасность страны, потому что многие люди в России продолжают читать газеты. Также Владимир Соловьёв отметил резкий рост интереса к новостным программам. Телесмотрение повысилось значительно. Очень много молодёжи смотрит главные федеральные телепрограммы, в том числе «Вести» на телеканале «Россия», подчеркнул в интервью Владимир Соловьёв.Глава СЖР выразил надежду, что Правительство и Госдума в ближайшем будущем предпримут необходимые шаги, направленные на помощь российским СМИ.