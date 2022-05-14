Опасные четвероногие выявлены в деревне Теренино Селивановского района, Октябрьской Вязниковского района и Двориках Камешковского района.

Три района Владимирской области признаны неблагополучными по бешенству животных. Об этом сообщает департамент ветеринарии.Опасные четвероногие выявлены в деревне Теренино Селивановского района, Октябрьской Вязниковского района и Двориках Камешковского района.Основными переносчиками вируса являются волки, лисы, собаки, кошки, крупный рогатый скот, лошади, свиньи, овцы и козы. Больные особи становятся агрессивными, нападают без видимой причины, поедают несъедобные предметы, у них развивается паралич, приводящий к гибели. Если заболевшее животное укусит или поцарапает человека, то вероятнее всего заразит его.Добавим, что за 2021 год в регионе выявлено 11 инфицированных лисиц, три енотовидные собаки, семь собак и четыре кошки.