При возникновении опасных ситуаций следует звонить по номерам: 101 и 112.

Во Владимирской области вечером 14 мая прогнозируется ухудшение погоды. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС региона.По информации Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ближайший час до конца суток ожидается гроза, град, усиление ветра до 18 метров в секунду.Напоминаем, что ухудшение погоды повышает риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, аварий на объектах ЖКХ, обрушением слабоукреплённых и широкоформатных конструкций, падением деревьев. Не рекомендуется парковать машины под ветхими деревьями и потенциально опасными баннерами.При возникновении опасных ситуаций следует звонить по номерам: 101 и 112.