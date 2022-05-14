На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 40 случаев...

На территории Владимирской области за прошедшие сутки лабораторно подтверждено 40 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:8 - во Владимире и в Ковровском районе;7 - в Муромском районе;3 - в Гусь-Хрустальном и в Меленковском районах;2 - в Селивановском, в Юрьев-Польском и в Суздальском районах;1 - в Петушинском, Камешковском, Гороховецком и в Александровском районах, а также в городе Радужном.Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 151068 случаев заболевания