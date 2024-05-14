Об этом сообщают представители Министерства у себя в официальном телеграм-канале.

Управление МЧС по Владимирской области заключило Соглашение о взаимодействии с фондом «Защитники Отечества». Об этом сообщают представители Министерства у себя в официальном телеграм-канале.«Документ подписали начальник МЧС России по Владимирской области Алексей Купин и руководитель филиала фонда Светлана Никитина», – уточняется в пресс-релизе.Целью данного фонда является сопровождение ветеранов, семей погибших и скончавшихся бойцов, содействие в получении мер поддержки. Во Владимирской области работают 43 координатора, к которым могут обратиться люди.