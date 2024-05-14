Нужно ли включать отопление в многоквартирных домах? Таким вопросом задалась мэрия Владимира 10 мая, когда горожане уже неделю ощущали на себе холода. Отопительный сезон в областной столице

Нужно ли включать отопление в многоквартирных домах? Таким вопросом задалась мэрия Владимира 10 мая, когда горожане уже неделю ощущали на себе холода. Отопительный сезон в областной столице завершился 27 апреля, тогда от жителей города поступало много жалоб – люди писали о том, что буквально «топят улицу» в жаркие дни. Однако с отключением тепла в квартирах