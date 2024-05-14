Правоохранители задержали 26-летнего безработного жителя Владимира.

Правоохранители задержали 26-летнего безработного жителя Владимира. Молодого человека подозревают в краже ювелирных изделий из квартиры 31-летней подруги. Об этом рассказала УМВД России по региону.Правоохранители выяснили, что мужчина просил потерпевшую помочь ему материально. Женщина отказала, а через некоторое время обнаружила, что у неё пропали золотые серёжки, подвеска, кольца и другие украшения. Сумма ущерба превысила 50 тыс. рублей.Часть похищенного добра стражи порядка изъяли у подозреваемого. Остальное он успел сдать в ломбард.В настоящий момент в отношении владимирца возбуждено уголовное дело.