О раскрытии полицейскими причин исчезновений многотонной строительной техники при строительстве трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург и многом другом читайте в свежем номере газеты «Щит и меч».

Бермудский треугольник в новгородских лесахСтроительство скоростной автомобильной трассы М-11 Москва – Санкт-Петербург близится к завершению. Треть участка пролегает по Новгородской области. Именно здесь было похищено 11 единиц строительной техники. Чтобы разгадать тайну загадочных исчезновений многотонных машин, оперативникам пришлось провести в засаде не одни сутки, прослушать десятки телефонных переговоров, объездить в поисках зацепок сотни километров. И даже после того, как преступление было раскрыто, потребовался не один месяц, чтоб доказать вину подозреваемых. Материалы уголовного дела составили 30 томов.Когда времени на раздумья нетУчастковый уполномоченный полиции отдела МВД России по Изобильненскому городскому округу Александр Рыжонков ничем не отличается от своих коллег, земляков… Ничем, кроме героизма. В посёлке Передовом Ставропольского края загорелся дом, а в нём находился 72-летний хозяин владения. Когда участковый прибыл на место, тот лежал в горящем помещении на полу и не шевелился. Времени на раздумья у Александра не было…Аккуратный хулиган не танцует, но караочитЕго дедушка по отцовской линии был фронтовым журналистом, писал заметки и отец. Возможно, талант сочинительства передался по наследству и самому СтасуКостюшкину. Впрочем, солист группы «Чай вдвоём» пишет не только стихи к песням, но и музыку. Кроме того, мастерит клипы. О своём творчестве, а также об увлечении спортом, ездой на мотобайках российский певец и музыкант рассказал нашему корреспонденту.Эти и другие материалы читайте в печатной версии газеты «Щит и меч» № 22, а также на интернет-странице издания.