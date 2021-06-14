Возле берегов Йемена после столкновения с рыболовецким траулером пошла ко дну лодка с нелегальными мигрантами. На борту находились порядка 250 человек. Уже сейчас береговая служба ..

Возле берегов Йемена после столкновения с рыболовецким траулером пошла ко дну лодка с нелегальными мигрантами. На борту находились порядка 250 человек. Уже сейчас береговая служба обнаружила порядка полутора сотен тел. Судьба остальных потерпевших крушение пассажиров неизвестна, однако эксперты сомневаются, что им удалось спастись.