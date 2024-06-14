Больше десятка крысиных нор, ужасный запах и бегающие грызуны – все это рядом с большим торговым центром «Черемушки». На мусорной площадке они смогли найти себе самое настоящее лакомство.

Больше десятка крысиных нор, ужасный запах и бегающие грызуны – все это рядом с большим торговым центром «Черемушки». На мусорной площадке они смогли найти себе самое настоящее лакомство. Надежда Архипова, корреспондент «6 канала» Баки полные еды. Именно здесь грызуны находят себе пищу и плодятся. Контейнерная площадка поделена на секции. Большую часть из них занимает супермаркет