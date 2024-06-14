Суд признал 36-летнюю жительницу посёлка Балакирево Александровского района виновной в убийстве сожителя.

Суд признал 36-летнюю жительницу посёлка Балакирево Александровского района виновной в убийстве сожителя. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Трагедия произошла 31 января. Дама была пьяна и поссорилась со своим мужчиной. Гражданин побил её и облил водой. Тогда женщина взяла нож и вонзила клинок оппоненту в сердце. Потерпевший умер в больнице.Суд приговорил жительницу Александровского района к 7 годам и 6 месяцам заключения в колонии общего режима.