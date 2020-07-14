Никаких денежных реформ не рассматривалось.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина опровергла информацию о проведении деноминации рубля, передаёт РИА Новости. Глава ЦБ отметила, что никаких денежных реформ в регуляторе не рассматривали. По её словам, в России всё хорошо и с номиналами, и с рядом банкнот. Проводить деноминацию причин нет.Никаких ограничений, никаких изменений мы не рассматриваем, не планируем, — сказала она в Совете Федерации.Ранее Ведомости писали, что руководитель информационно-аналитического центра Альпари Александр Рузваев выдвинул предложение провести деноминацию рубля в сто раз. Он считает, что в пользу такого решения говорит отмеченный Центробанком рост наличных денег в России.