С начала эпидемии коронавирусом в России заразились более 739 тысяч человек. Свежие данные опубликовал оперативный штаб Москвы.

С начала эпидемии коронавирусом в России заразились более 739 тысяч человек. Свежие данные опубликовал оперативный штаб Москвы.В России коронавирус за истекшие сутки обнаружили у 6 248 человек. За то же время выздоровели 8 804 пациента, скончались 175.В Москве выявлено 613 случаев заражения, в Санкт-Петербурге – 281. Московская область переместилась на седьмое место по динамике распространения инфекции – 198 новых случаев.С начала эпидемии коронавирусом в России заразились 739 947 человек, из них 512 825 выздоровели. Зафиксировано 11 614 летальных исходов.В Москве оператор городской сети беспроводного интернета проанализировал посещаемость публичных мест после снятия ограничений. Лидерами стали парки – на начало июля людей там на 122% больше, чем в начале марта. Специалисты связывают это с теплой погодой.Без учета парков лидерами по посещаемости стали автосалоны. В середине лета в них побывали 75% клиентов, зафиксированных до эпидемии. Заполняемость пригородных электричек достигла 75% от показателей начала марта, метро – 65%. Как отмечал мэр столицы Сергей Собянин, многие пересели с общественного транспорта на личный.К середине августа вакцина от коронавируса получит разрешения и пройдет регистрацию, сообщил директор Центра эпидемиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. После этого лекарство можно будет запустить в массовое производство.Коронавирусом в мире заразились почти 13 миллионов человек, половина вылечилась. Лидером по числу инфицированных остаются США – там зафиксировано более трех миллионов случаев.