14.07.2020

2020-07-14 17:05:03

Нацпроекты помогают повышать рентабельность предприятиям Владимирской области

Можно ли повысить рентабельность предприятия без дополнительных вложений? Оказывается, это довольно легко. Достаточно принять участие в нацпроекте Федерального и Регионального центров компетенций "Производительность труда и поддержка занятости". Какая помощь оказывается и каких результатов уже смогли добиться участники?



Когда всё на своём месте. Так можно описать рабочий процесс на предприятии "Технокомф-СТ". Здесь смогли добиться реального прироста производительности, просто оценив, куда расходуются силы и средства. И можно ли их как-то оптимизировать. А помогли им в этом эксперты Федерального и Регионального центра компетенций.



Андрей Зверев, и.о. директора Регионального Центра Компетенций Владимирской области:

- Оценили, как был организован труд до этого, поняли, что очень много труда идёт нерационально. Опять же, мы говорим про все перемещения, которые были между участками. Были огромные, скажем, тары, которые перемещались с места на место. Рабочие ждали пока им подготовят комплектующие, подвезут к следующему участку. За счёт того, что мы предложили новую схему работы - они смогли повысить изготовление диванов с 60 до 94 штук.

С первого взгляда такая работа кажется простой, но на деле включает в себя множество разных методик - так называемых инструментов бережливого производства. Картирование, диаграмма Спагетти, производственный анализ. Были разработаны стандарты рабочих мест. Продукцию стали выпускать не партиями, а выстроили поток единичных изделий. В итоге — оптимизировали перемещения и сэкономили время. Сейчас "Технокомф" похож на отлаженный механизм.

Артём Бычков, директор по оптимизации производства ООО "Технокомф- СТ":

- Нам удалось совместить две производственные ячейки в одну, что позволило сократить число персонала на 34% и высвободить производственные площади на 37%. // Положительный опыт, который мы приобрели сейчас за 6 месяцев участия в проекте мы будем дальше транслировать на другие линии и там повышать производительность, увеличивать выпуск. И я скажу больше, что даже та линия, которой сейчас занимались - там колоссальный потенциал.

Повышение квалификации сотрудников и руководящего состава, улучшение качества продукции и экономия площадей и средств. К тому же возможность льготного займа до 300 миллионов рублей - вот лишь малая часть перспектив, которые открывает участие в национальном проекте «Производительность труда». Причём совершенно бесплатно.

Александр Ремига, первый вице-губернатор по экономике Владимирской области:

- Предприятию это действительно ничего не стоит. Всё финансирование осуществляется в рамках национального проекта, единственное условие по участию - это должно относится к обрабатывающей промышленности, строительному сектору, к ЖКХ, транспорту, сельскому хозяйству.

Сегодня во Владимирской области почти 30 предприятий, которые приняли участие в проекте "Производительность труда и поддержка занятости". И в итоге смогли добиться ощутимых результатов.

Дмитрий Горкин, Максим Котов, Вести-Владимир.