Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих. Они повысятся на 3% с 1 октября 2020 года. Документ был опубликован на официальном сайте правовой информации. ..

Президент России Владимир Путин подписал указ об индексации окладов госслужащих. Они повысятся на 3% с 1 октября 2020 года.Документ был опубликован на официальном сайте правовой информации. В тексте также указано, что индексация затронет зарплаты дипломатов, работающих как в России, так и за ее пределами.