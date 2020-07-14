14.07.2020

2020-07-14 13:25:05

Владимирские садоводы жалуются на нашествие дроздов

Спасти урожай. Владимирские дачники борются с дроздами, которые из-за ранней весны вывели в два раза больше птенцов. Замечать их в этом году фермеры начали намного раньше обычного – уже в начале марта, а сейчас, в период сбора ягод, на садово-огородных участках развернулась самая настоящая битва за урожай.

По информации пресс-службы филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области, дрозды, скворцы, воробьи всегда налетают на дачные угодья, когда подрастают птенцы, и сейчас как раз то самое время. Эти птицы очень умные, сначала появляется разведчик, и только через некоторое время прилетает вся стая. Если ягоды на участке сладкие, могут выклевать все подчистую. У владимирских дачников уже пострадал урожай жимолости и клубники.

– Дрозды очень быстро ко всему приспосабливаются, поэтому традиционное отпугивание на них действует плохо. Они быстро перестают воспринимать огородные «шумелки», чучела, зеркальца. Привыкают даже к людям и кошкам. Единственное, что может помочь садоводам, – это укрывной материал, чтобы птицы физически не дотягивались до ягод, – говорит Дарья Назарова, ведущий агроном отдела семеноводства филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Владимирской области.

Лучше всего подойдет пластиковая сетка – тонкая, как леска, или более плотная. Найти такую, как правило, не составляет большого труда: ее продают в отделах с садовым инвентарем. На дачном участке сетку следует натянуть над грядками на дуги или, если речь идет о защите куста или дерева, на колышки или длинные палки. Если ширины не хватает, сетку можно сшить прочными капроновыми нитками.

Обязательно обратите внимание на диаметр ячеек: сетка должна ограждать созревшие плоды от птиц разного размера, поэтому выбрать лучше ту, где ячейки некрупные.

Нетканый материал в качестве укрывного не подойдет, под ним ягоды будут преть и гнить без проветривания.

Несмотря на то, что на дачных участках обычно каждая ягодка на счету, специалисты Россельхозцентра уверены: прибегать к жестким мерам – истреблению пернатых – не стоит. Всегда можно придумать, как сохранить урожай.

В ближайшее время во владимирских садах будут поспевать малина, крыжовник, смородина, так что лучше заранее подстраховаться.