14.07.2020

2020-07-14 21:35:03

Владимирский депутат предложил создавать для горожан скверы по месту жительства

Зеленая территория, которая не попадает под статус сквера и программу "Комфортная городская среда". Как будут решать проблему таких общественных пространств, и с какими трудностями каждый день сталкиваются жители Октябрьского района города Владимира, расскажет Мария Городская.

У Оксаны двое сыновей шести и восьми лет - с их активностью возле дома номер 9 по улице Тракторной делать попросту нечего. Поблизости нет ни парков, ни детских площадок.

Оксана Аверина, жительница улицы Тракторная:

- Наше единственное развлечение - это ходить по этой дорожке. И на травке детям своим я не разрешаю ходить, потому что здесь гуляют люди с собаками. И я их действительно понимаю, им негде выгуливать своих собачек. Кто-то совестливее проходит в тот сквер. Я бы очень хотела, чтобы мы переняли европейские традиции, московские. Наконец-то поставили отдельно площадку для выгула собак, отдельно деткам для футбола, для маленьких деток.

Жители микрорайона обратились за помощью к депутату городского Совета Дмитрию Павлову. По его мнению, скверов во Владимире должно быть больше - больших и маленьких, и находится они должны в пешей доступности.

Дмитрий Павлов, депутат владимирского горсовета:

- Они живут здесь каждый день и пользуются именно территорией вокруг, которая находится рядом с их домом. Потому у меня возникла идея, и я у коллег прошу поддержки по этой идее, об организации таких общественных пространств внутри микрорайонов. Таких мини-скверов, мини-общественных пространств. И также депутаты городского Совета могут провести работу на своих территориях и рассмотреть возможные общественные территории, локальные, для своих микрорайонов, уже непосредственно в своих округах.

Татьяна Хромова тоже живет на улице Тракторной. И очень надеется, что скоро ей с детьми не придется ездить для прогулок в Загородный парк.

Татьяна Хромова, жительница улицы Тракторная:

- Мы садимся на седьмой маршрут автобуса, на Содышке остановка и доезжаем до конца. Но это пока едет ребенок, он один раз - маленький - у меня уснул. То есть нам приходится ехать на другой конец города, в другую часть света, чтобы отдохнуть в комфортных условиях.

Если эта инициатива будет поддержана, как минимум у жителей десяти близлежащих домов появятся несколько зон для отдыха и спорта. Еще один такой заброшенный зеленый участок находится на улице Белоконской - на него жители тоже возлагают большие надежды.



Мария Городская, Александр Чунаев. "Вести-Владимир".