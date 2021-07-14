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<a href="https://33live.ru/novosti/14-07-2021-blagotvoritelnyj-gruz-dostavil-v-region-33-nastavnicheskij-centr-aleksandra-gezalova.html" target="_blank">Благотворительный груз доставил в регион 33 Наставнический центр Александра Гезалова</a> - Груз для многодетных и приемных семей доставила одна из автоволонтёров центра- писатель Майя Кучерская. Благотворительная помощь- это продукты, предметы первой необходимости. Весь груз доставили адресно, передав лично в руки. Сам Александр Гезалов привёз в Суздаль детские коляски и люльки. Здесь же он провел встречу с подростками. А ещё одной точкой на благотворительном маршруте стало региональное Управление ФСИН России. Александр Гезалов передал спортинвентарь для женских колоний.