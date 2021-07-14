Груз для многодетных и приемных семей доставила одна из автоволонтёров
центра- писатель Майя Кучерская. Благотворительная помощь- это продукты,
предметы первой необходимости. Весь груз доставили адресно, передав
лично в руки. Сам Александр Гезалов привёз в Суздаль детские коляски и
люльки. Здесь же он провел встречу с подростками. А ещё одной точкой на
благотворительном маршруте стало региональное Управление ФСИН России.
Александр Гезалов передал спортинвентарь для женских колоний.
Груз для многодетных и приемных семей доставила одна из автоволонтёров центра- писатель Майя Кучерская. Благотворительная помощь- это продукты, предметы первой необходимости. Весь груз доставили адресно, передав лично в руки. Сам Александр Гезалов привёз в Суздаль детские коляски и люльки. Здесь же он провел встречу с подростками. А ещё одной точкой на благотворительном маршруте стало региональное Управление ФСИН России. Александр Гезалов передал спортинвентарь для женских колоний.