Сможешь угадать известную личность по губам? Проверь свою фотографическую память.

Сможешь угадать известную личность по губам? Проверь свою фотографическую память.Наши селебрити в погоне за модой нередко прибегают к услугам косметологов и пластических хирургов, да порой могут так переусердствовать, что их не узнает родная мать. Однако частое мелькание по телевизору делает узнаваемыми даже их отдельные черты лица.Конечно, зеркалом души являются глаза, но и губы могут многое сказать о человеке. Не ловили ли вы себя на мысли, что в диалоге с собеседником часто смотрите на то, как он говорит? Наверняка ловили, и не раз! А это значит, что подсознательно запомнили нижнюю часть его лица.Неужели, рассматривая, как выступает на сцене или играет в кино очередная знаменитость, вы не делали то же самое? Что ж, пришло время это проверить. Предлагаем угадать звезду лишь только по изображению ее губ.