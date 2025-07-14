В Судогде 39-летний мужчина задолжал по алиментам более 270 тыс. рублей.

В Судогде 39-летний мужчина задолжал по алиментам более 270 тыс. рублей. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Правоохранители установили, что гражданин долгое время и без уважительных причин не давал деньги на содержание своих несовершеннолетних детей. При этом отец являлся трудоспособным и знал о необходимости выплачивать алименты.«После прокурорского вмешательства должник погасил задолженность в полном объёме», – говорится в сообщении пресс-службы ведомства.