Об этом сообщило Министерство образования Владимирской области.

Школы Владимирской области, возможно, перейдут на триместровую систему обучения.Министерство образования региона рекомендовало учебным заведениям рассмотреть этот формат, начиная с 1 сентября.Новая система предполагает деление учебного года на три триместра вместо четырех четвертей, что позволит школьникам чаще отдыхать и реже сдавать отчетность – всего три раза в год.График обучения будет построен по принципу «пять недель учебы – неделя каникул», который успешно используется во многих школах России.