Власти Владимира расторгли контракт с подрядчиком, который до конца так и не отремонтировал 26 школу. Компания «Фаворит» приступила к обновлению учебного заведения еще в апреле 2024 года,

Власти Владимира расторгли контракт с подрядчиком, который до конца так и не отремонтировал 26 школу. Компания «Фаворит» приступила к обновлению учебного заведения еще в апреле 2024 года, сдать школу должны были уже в ноябре, но в сроки, прописанные в госконтракте, подрядчик не успел. В горадминистрации еще осенью отмечали, что отставание связано с большим объемом непредвиденных